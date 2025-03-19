شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 21 مرفق ضيافة في المدينة المنورة أعادت مزاولة نشاطها دون ترخيص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة السياحة عن ضبط 21 مرفق ضيافة في المدينة المنورة أعادت مزاولة نشاطها دون ترخيص بعد إغلاقها خلال شهر رمضان.

وقامت الوزارة بفرض غرامة قيمتها 500 ألف ريال لكل مرفق على حدة، وفي حال تكرارها ستصل الغرامة إلى مليون ريال.

وتؤكد الوزارة على استمرار تطبيق العقوبات التي تصل إلى الإغلاق الفوري أو غرامة مليون ريال أو بهما معاً بحق المخالفين؛ حفاظًا على تنظيم القطاع وتحسين تجربة الزوار.