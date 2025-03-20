شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الطقس.. جامعة جدة تعلق الدراسة الحضورية اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة جدة تعليق الدراسة الحضورية اليوم الخميس، بسبب سوء حالة الطقس.

وجاء في بيان للجامعة عبر حسابها على منصة إكس: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة "عن بعد"، اليوم الخميس 20-9-1446هـ، في مقرات الجامعة بجدة وفروعها في محافظتي ⁧خليص⁩ والكامل⁩".

وأضاف: "على موظفي الجامعة الدوام حضوريًا إلا إذا تعذر ذلك، فيكون عن بعد وفق الأنظمة والتعليمات".