شكرا لمتابعة خبر عن التخصصي للعيون يدشن حملة “نبغاها صفر” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دشن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث اليوم الحملة التوعوية تحت شعار ” #نبغاها_صفر ” والتي تهدف لرفع الوعي لدى المجتمع بخطورة الألعاب النارية والوقاية من إصابات العين الناتجة عن اللعب بالألعاب النارية .

وبالتالي تقليل معدل الاعتلال البصري والعمى في المملكة العربية السعودية ، وتتضمن الحملة حملات التوعية الصحية حول الأضرار الصحية المرتبطة باستخدام الألعاب النارية وكيفية الحد من هذه المخاطر .

وتشمل الحملة أيضاً نصائح حول كيفية الحفاظ على العيون والوقاية من الأضرار الناجمة عن استخدامها والمخاطر التي قد تسببها كالحروق والتلف الدائم للعيون وفقدان البصر.

وسيصاحب الحملة اقامة ركن تفاعلي توعوي مع الجمهور في مجمع الرياض بارك خلال الفترة من ٢٢-٢٤ مارس ٢٠٢٥