شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة الحضورية في جامعة الملك عبدالعزيز اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الملك عبد العزيز تعليق الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات اليوم الخميس.

وستكون الدراسة عن بُعد في المقر الرئيسي بجدة ومقرها بمحافظة رابغ، مع إعادة جدولة جميع الاختبارات المقرر عقدها لهذا اليوم.

كما سيُطبق نظام الدوام المرن للموظفين، بسبب التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.