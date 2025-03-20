شكرا لمتابعة خبر عن نادي الإبل ينفي مزاعم سفر الدغيلبي بشأن فعالية “حنا لها” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفى نادي الإبل، اليوم الخميس، ما ورد في تصريحات الشاعر سفر الدغيلبي خلال لقائه ببرنامج “الليوان” مع الإعلامي عبد الله المديفر.

وجاء في بيان لـ بادی الإبل: “تنفي إدارة فعالية “حنا لها” المختصة بتنظيم شعر المحاورة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل ما تحدث به الشاعر سفر الدغيلبي في برنامج “الليوان” مع الأستاذ عبد الله المديفر على قناة روتانا خليجية بشأن طلب رئيس مجلس إدارة نادي الإبل المشرف العام على مهرجان الملك عبد العزيز للإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين من الشاعر سفر إفساح المجال للشعراء الآخرين للمشاركة، حيث إن هذا الادعاء عار من الصحة.

وأضاف البيان : “نود التوضيح أن مشاركة الشاعر سفر الدغيلبي في “حنا لها” بمهرجان الملك عبد العزيز في نسخته الثامنة، كانت بصفته ممثلًا عن عدد من ملاك الإبل، حاله حال جميع الشعراء الذين ظهروا في محاورات الفعالية، حيث إن فكرة الفعالية تقوم على تولي كل مالك منقية يرغب بالمشاركة الاتفاق مع الشاعر الذي يراه مناسبًا لتمثيله، دون تدخل من إدارة النادي أو المهرجان.