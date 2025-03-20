شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تشيد بجهود المملكة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

مكالمة ترامب وبوتين

اجتماع أمريكي أوكراني في السعودية

الدمام - شريف احمد - ثمّنت الحكومة الأردنية جهود المملكة العربية السعودية ، ودورها الرئيس في استضافة المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية روسيا الاتحادية، مؤكدةً دعمها لجميع الجهود الرامية إلى وقف الحرب وتحقيق الأمن والسلم الدوليين.أكد السفير المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، أهمية جهود المملكة العربية السعودية، المستهدفة إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، من خلال استضافتها لمحادثاتٍ بين الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا الاتحادية، يوم الأحد المقبل في مدينة جدة.ورحب القضاة بالجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وخصوصًا المكالمة الهاتفية الأخيرة بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، وعدّها خطوة مهمة نحو وضع حد للحرب وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن فريقين من أوكرانيا وأمريكا "جاهزان" للاجتماع في السعودية في "الأيام المقبلة".

وأكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي الأربعاء، أن أوكرانيا مستعدة لوقف ضرباتها على البنى التحتية للطاقة والمدنية في روسيا، بعد مكالمة هاتفية "صريحة" مع دونالد ترامب.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس بعد مكالمته مع ترامب "الإيجابية والصريحة" أن "إحدى المراحل الأولى نحو نهاية الحرب قد تكون وقف الضربات على البنى التحتية للطاقة والبنى التحتية المدنية الأخرى. أيدت هذا الإجراء وأكدت أننا مستعدون لتنفيذه".