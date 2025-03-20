24 ألف جولة رقابية

وتضمنت الجولات تنفيذ 24.576 جولة رقابية، خلال النصف الأول من شهر رمضان، منها 12.023 جولةً للرقابة الصحية، شملت: المطاعم والمطابخ والمخابز ومحلات ومستودعات المواد الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة والمواد الأولية لتحضير الطعام، وكذلك 3165 جولة على الأسواق، إلى جانب الجولات الميدانية للرقابة على المباني ومعالجة الحفريات والتشوه البصري.
ودعت الأمانة الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال على الرقم الموحّد للبلاغات البلدية 940.
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