شكرا لمتابعة خبر عن أستاذ تاريخ: الملك عبدالعزيز خدم شعبه وحل مشكلة شح المياه بالحجاز.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ التاريخ الدكتور فهد العتيبي عن جهود الملك عبد العزيز في الكشف عن مصادر المياه في الحجاز، خاصة أن الحجاز كان يعاني من شح قاتل في مصادر المياه، فسارع الملك عبد العزيز إلى حلها خدمة لشعبه وحجاج بيت الله الحرام من خلال البحث عن آبار المياه الجوفية.

وقال العتيبي خلال حديثه بقناة الإخبارية: ” أتوقع أن الملك عبد العزيز في هذه الفترة كان تحت أنظار القوى العالمية، ولهذا حاول الجميع الاتصال بالزعيم العربي ومقابلته، فقد كان هناك فراغ كبير في شبه الجزيرة العربية، ولهذا كانت أمريكا تريد أن تقدم خدماتها، لاسيما أن أمريكا مقارنة ببريطانيا كانت أحدث منها”.

وتابع أستاذ التاريخ: ” فشل بريطانيا في التنقيب عن النفط في المنطقة الشرقية كان محط تساؤل وأعتقد أن فشلها كان للتضييق على الملك عبد العزيز، لأن نجاح الملك عبد العزيز مرة أخرى ليس في مصلحة القوى الاستعمارية، فكان مشروع الملك عبد العزيز مشروع بناء وتوحيد هذه الأرض الشاسعة بالمملكة ” .

وأضاف: ” لم يكن في صالح بريطانيا نجاح الملك عبد العزيز، لأنه ليس من الصعب عليها اكتشاف النفط بالمنطقة الشرقية، ولكن لسوء الحظ فرطت في هذه الفرصة ، ثم جاءت أمريكا ونجحت، وحاولت بريطانيا مرة أخرى”.