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المملكة تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لأراض سورية

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اليوم-الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية واستنكارها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لأراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي.
وأدانت المملكة المحاولات الإسرائيلية لزعزعة أمن واستقرار سوريا والمنطقة من خلال هذه الانتهاكات المتكررة والتي تخالف الاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة.

الانتهاكات الإسرائيلية

وأكدت المملكة على ضرورة نهوض المجتمع الدولي أمام هذه الاعتداءات، وأهمية اضطلاع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بدورهم، والوقوف بشكلٍ جاد وحازم أمام هذه الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا ومنع اتساع رقعة الصراع، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية على هذه الانتهاكات، مجددةً تضامنها مع سوريا حكومةً وشعبًا.
جيش الاحتلال يستهدف مواقع في سوريا - CNN Arabic
المملكة تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لأراض سورية - أرشيفية
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