شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف التجارية ينفى احتجاز رئيس "تجارية القاهرة" فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت بعض وسائل الإعلام، انباء لا أساس لها من الصحة عن أيمن العشرى، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، زعمت أن السلطات السعودية أوقفته فور وصوله إلى مطار المدينة المنورة، وان ذلك على خلفية نزاع قانونى مع أحد الشركات السعودية يعود إلى عام 2016، بل وزعمت بعض وسائل الإعلام احتجازه أو منعه من السفر.



وقال بيان الغرف التجارية، إن حقيقة الامر أنه لم يكن احتجازًا أو توقيفًا، بل طُلب منه فقط الإدلاء بشهادته كشاهد فى القضية تتعلق بتعاملات تجارية للشركة السعودية، الامر الذى لم يستغرق أكثر من عشر دقائق، وهو زمن الإدلاء بشهادته كمتعامل مع تلك الشركة محل التحقيق، وان جهات التحقيق السعودية قد تعاملت مع الامر بكل شفافية واحترافية حيث أن أيمن العشرى لم يكن مطلوبًا على ذمة قضية وانما فقط كشاهد فى قضية يتم التحقيق فيها.



وبسبب تلك الشائعات، تحركت السفارة المصرية بناء على توجيهات من وزير الخارجية، وتحققت من الامر الذى تبين انه عار تماما من الصحة، وان أيمن العشرى لا يواجه أى مشاكل قانونية، وانما هو فقط مطلوب لتقديم شهادته فى قضية جارى التحقيق فيها بالدمام بالمملكة العربية السعودية، وقد توجه أيمن العشرى إلى مكة المكرمة بعد الإدلاء بشهادته لأداء مناسك العمرة، ليعود إلى القاهرة يوم السبت القادم.



ويؤكد اتحاد الغرف التجارية المصرية على قوة العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكة ومصر، والتى يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشقيقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، والدور الناجز لاتحاد الغرف السعودية ومجتمع الأعمال فى التكامل الاقتصادى بين الدولتين الشقيقتين.