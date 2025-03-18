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ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات على غزة

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ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات على غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت مستشفيات في قطاع غزة بأن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 330 شخصا وإصابة العشرات بجروح.
 وشنت إسرائيل ضربات جوية جديدة على أنحاء قطاع غزة، متعهدة بـ"تصعيد القوة العسكرية".

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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