«الأونروا» تقدم خدماتها لـ400 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (وكالات)

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، تقديم خدمات أساسية لأكثر من 400 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا.

وقالت «الأونروا»، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك أمس، إنها تقدم خدمات أساسية شبيهة بالعامة لأكثر من 400 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا.

وأضافت أن فرقها الصحية قدمت أكثر من مليون استشارة للرعاية الصحية الأولية العام الماضي، في 22 منشأة صحية وعيادتين متنقلتين.

وأشارت إلى أن 50 ألف فتى وفتاة يتلقون التعليم في أكثر من 100 مدرسة لـ«الأونروا».