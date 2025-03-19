تعليق الدوام في مدارس غزة ونداء للتبرع بالدم

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

علقت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، أمس، الدوام في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية حتى إشعار آخر، بسبب الانتهاك المستمر للهدنة من الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق المركز الفلسطيني للإعلام، جاء قرار وزارة التعليم نظراً للظروف الأمنية الصعبة؛ وذلك حفاظاً على سلامة الطلبة والمعلمين في ظل القصف المكثف على قطاع غزة.

وفي السياق، أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مناشدة عاجلة للتبرع بالدم.

ودعت الوزارة، في منشور على صفحتها بموقع «فيس بوك»، القادرين على التبرع بالدم إلى التوجه بشكل عاجل إلى المستشفيات العاملة في قطاع غزة للتبرع بالدم.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي للاحتياج العاجل لوحدات دم بعد نفاد رصيدها داخل بنك الدم.