ماكرون يزور برلين قبل قمة الاتحاد الأوروبي

ابوظبي - سيف اليزيد - يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العاصمة الألمانية برلين اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتس، وذلك قبل يومين من قمة الاتحاد الأوروبي. وخلال زيارته القصيرة، من المتوقع أن يلتقي ماكرون أيضا مع الخليفة المحتمل لشولتس وزعيم المحافظين فريدريش ميرتس، وذلك بعد لقائهما السابق في باريس قبل ثلاثة أسابيع. ومن المتوقع أن تدور المناقشات بين ماكرون وشولتس حول مواضيع ملحة. ومن المقرر عقد قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة المقبلين في بروكسل.