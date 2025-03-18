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ماكرون يزور برلين قبل قمة الاتحاد الأوروبي

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ماكرون يزور برلين قبل قمة الاتحاد الأوروبي

ابوظبي - سيف اليزيد -  يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العاصمة الألمانية برلين اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتس، وذلك قبل يومين من قمة الاتحاد الأوروبي. وخلال زيارته القصيرة، من المتوقع أن يلتقي ماكرون أيضا مع الخليفة المحتمل لشولتس وزعيم المحافظين فريدريش ميرتس، وذلك بعد لقائهما السابق في باريس قبل ثلاثة أسابيع. ومن المتوقع أن تدور المناقشات بين ماكرون وشولتس حول مواضيع ملحة. ومن المقرر عقد قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة المقبلين في بروكسل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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