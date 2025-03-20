شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: استئناف حرب غزة محاولة يائسة لتفريغ القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أدان النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، استئناف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين نتيجة القصف العنيف الذي شهده القطاع في انتهاك واضح وصريح لكل القوانين والمواثيق الدولية.

وأكد هندى، على أن تلك الغارات الغاشمة على القطاع وقتل الابرياء والمدنيين والأطفال والنساء على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين أطراف الصراع برعاية دولية، وانتهاء المرحلة الأولى والشروع في تنفيذ المرحلة الثانية، إلا أن هذا الهجوم كشف عن نوايا الاحتلال الخبيثة بمحاولة زرع المبررات لخرق الهدنة واستكمال جرائمها ضد الإنسانية والتعدي على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشارعضو مجلس النواب، إلى أن دولة الاحتلال تواصل ارتكاب المجازر وحرب الإبادة على الرغم من اتفاق الهدنة، وهو ما يعنى أن إسرائيل تضرب بكل المعاهدات والمواثيق الدولية عرض الحائط، وفى محاولة من قبل دولة الاحتلال لإفشال كافة مساعي حل الأزمة الفلسطينية وإحلال السلام الشامل والعادل بالمنطقة الذي يضمن الاستقرار في الشرق الأوسط وعلى المستوى العالمي.

وأضاف النائب عمرو هندي، أن هذه الغارات تُحيل بين أية محاولات لإعادة إعمار قطاع غزة وعودة الحياة مرة أخرى هناك، ومحاولة يائسة لتفريغ القضية من مضمونها، ولكن لم ولن يتم تفريغ القضية من مضمونها تحت اى مسمى.