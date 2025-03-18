78 مليونا لمستفيدي صندوق النفقة

تعزيز التواصل
يهدف صندوق النفقة إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.
ونجح الصندوق في تعزيز التواصل مع الأسر المستفيدة، والإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم عبر أكثر من 11 ألف تذكرة استفسار، ونشر نحو 15 ألف رسالة توعوية، لنشر الوعي حول أهم ما يشغل بال المستفيدين، ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
استيفاء الشروط
حقق الصندوق أخيرًا تحولًا جوهريًا في صرف النفقة للمستحقين دون تأخير عبر إجراءات إلكترونية ميسرة، بداية من تقديم الطلب للحصول على النفقة وحتى صرفها خلال 5 أيام عمل فقط عند استيفاء الشروط، بينما كان الأمر سابقًا يستغرق شهورًا في حال تعذر الاستقطاع.
يذكر أن صندوق النفقة يعمل على دفع النفقة الشهرية لمن صدر لهم حكم شرعي باستحقاقها، ويتولى مطالبة المُنفق بدفع النفقة، وتحصيل جميع ما دفعه الصندوق لمن صدر لهم الحكم.
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