شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. هطول أمطار متوسطة على ظهران الجنوب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء الثلاثاء، أمطار متوسطة على محافظة ظهران الجنوب, سالت على إثرها الأودية والشعاب.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وتشمل تأثيراتها محافظات: بحرة، الجموم، خليص، الكامل، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان السيول. مركز الأرصاد وكان المركز قد نبه في تقريره عن حالة الطقس، من شبورة مائية (ضباب خفيف) خلال ساعات الصباح الباكر للثلاثاء، على أجزاء من المنطقة الشرقية ومكة المكرمة وعسير.