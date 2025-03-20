شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول كبير في المملكة العربية السعودية يفاجئ الجميع ويكشف تفاصيل خطيرة عن الغارات الامريكية عن الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد المستشار السعودي لشركة أرامكو، صالح العماري، في تغريدة له على منصة "إكس"، أن التصعيد العسكري الأمريكي الأخير ضد الحوثيين في اليمن يكشف حالة "الغيبوبة السياسية" التي تعيشها الميليشيا الحوثية، مشيرًا إلى أن تصرفاتهم تعكس جهلاً واضحًا بالعلاقات الدولية، وتؤكد صورتهم كأداة إيرانية. وأوضح أن الولايات المتحدة بدأت سلسلة ضربات جوية ضد الحوثيين عقب قرار إدارة ترامب الجديد بتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية، منهية بذلك قرار إدارة بايدن السابق بشطبهم من القائمة.

وأشار العماري إلى أن هذه التطورات تفتح فصلًا جديدًا في التعامل الأمريكي مع الحوثيين، وفي معاناة الشعب اليمني التي بدأت منذ استيلاء الجماعة على صنعاء في 2014. وحذر من أن نجاح هذه الضربات في إضعاف الحوثيين يتطلب استراتيجية أمريكية شاملة تراعي الواقع الداخلي لليمن، بالتعاون مع السعودية والإمارات، لدعم الحكومة الشرعية ودفع الحوثيين نحو السلام.

كما انتقد العماري حزب الإصلاح اليمني، واصفًا إياه بـ"الطائفة السياسية" التي تعمل لمصالحها الضيقة بدلاً من الوطن، مما يجعل الثقة بهم صعبة في مواجهة التحديات الحالية. وأكد أن نجاح أي استراتيجية يعتمد على قرارات واشنطن المستقبلية لتجنب تفاقم معاناة اليمنيين مع تحجيم نفوذ الحوثيين.