إن لم تتم إقالة برمة ناصر من قيادة حزب الأمة القومي ومحاسبته فإن هذا يعني أن الطاقم القيادي في حزب الأمة شريك أصيل في كل جرائم مليشيا التمرد بحق الشعب السوداني ..
■ برمة ناصر قدّم دليلاً بالصوت والصورة علي موافقته الخط العسكري والسياسي لعصابات ومليشيات التمرد .. برمة يوضح أنهم أعدوا العدة لمرحلة مابعد نيروبي .. فالأمر عنده يتجاوز المشاركة في تظاهرة سياسية معطونة في الدم إلي تبني لكامل الخطة المسكوت عنها ..
■ ليس هذا وحسب .. برمة يقوم بتبرير هزائم المليشيات بطريقة لم تسبقه إليها كل قيادات العصابة وكلاب صيدها ..
■ يا للعار ..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
كانت هذه تفاصيل خبر ليس هذا وحسب .. برمة يقوم بتبرير هزائم المليشيات بطريقة لم تسبقه إليها كل قيادات العصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.