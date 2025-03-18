إن لم تتم إقالة برمة ناصر من قيادة حزب الأمة القومي ومحاسبته فإن هذا يعني أن الطاقم القيادي في حزب الأمة شريك أصيل في كل جرائم مليشيا التمرد بحق الشعب السوداني ..

■ برمة ناصر قدّم دليلاً بالصوت والصورة علي موافقته الخط العسكري والسياسي لعصابات ومليشيات التمرد .. برمة يوضح أنهم أعدوا العدة لمرحلة مابعد نيروبي .. فالأمر عنده يتجاوز المشاركة في تظاهرة سياسية معطونة في الدم إلي تبني لكامل الخطة المسكوت عنها ..

■ ليس هذا وحسب .. برمة يقوم بتبرير هزائم المليشيات بطريقة لم تسبقه إليها كل قيادات العصابة وكلاب صيدها ..

■ يا للعار ..