ترامب: الرئيس الصيني سيزور الولايات المتحدة قريباً

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن نظيره الصيني شي جين بينغ سيزور الولايات المتحدة قريبا،

وقال ترامب في تصريح لصحافيين خلال زياته مركز كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن إن نظيره الصيني "سيأتي في مستقبل غير بعيد"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وفي الأسبوع الماضي أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن واشنطن وبكين بدأتا مناقشات بشأن قمة محتملة في يونيو في الولايات المتحدة.

وفي الأسبوع الماضي دعت الصين إلى "حوار" مع واشنطن.

في وقت سابق من الشهر الحالي، أعلن ترامب زيادة بنسبة 10 بالمئة على الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية لترتفع نسبتها الإجمالية إلى 20 بالمئة منذ توليه المنصب.

وردّت الصين بإعلانها فرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المئة على مجموعة من المنتجات الزراعية الأميركية.

وتعود آخر زيارة أجراها شي للولايات المتحدة إلى نوفمبر 2023.