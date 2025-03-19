شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مكالمة ترامب وبوتين.. زيلينسكي يؤيد الهدنة مع روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء، تأييده مبدأ هدنة مع روسيا لثلاثين يومًا تشمل عدم استهداف منشآت الطاقة، لكنه شدد على ضرورة الحصول على "تفاصيل" من واشنطن.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت بعد المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب "سندعم اقتراحات كهذه، ولكن من الأهمية أن نعرف التفاصيل وما تم اقتراحه فعلًا". مكالمة ترامب وبوتين وقال ترامب إنه اتّفق مع بوتين الثلاثاء خلال المكالمة "الجيّدة والمنتجة" معه على العمل بسرعة من أجل وقف لإطلاق النار في أوكرانيا، بعد إقرار وقف للهجمات على منشآت الطاقة لكن من دون التوصّل إلى هدنة شاملة.

وكتب الرئيس الأميركي على شبكته "تروث سوشال" أنه "جرى التفاهم على أننا سنعمل بسرعة للتوصّل إلى وقف شامل لإطلاق النار وفي نهاية المطاف إنهاء هذه الحرب المروّعة جدّا بين روسيا وأوكرانيا".