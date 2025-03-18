صيحات جمالية من وحي أمل عرفة في يوم ميلادها.. مكياج عصري وتسريحات أنيقة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مارس 2025 10:23 صباحاً - تُعدّ النجمة أمل عرفة من الأسماء اللامعة في عالم الفن العربي، ومثالاً للأنوثة والجمال. تتميز بأسلوبها الجمالي الراقي؛ حيث تمزج بين الأنوثة، والقوة، والبساطة في إطلالاتها. تتقن كيفية التوازن بين الجمال البسيط والأناقة الكلاسيكية، مما يجعل إطلالاتها مصدر إلهام لمحبات الجمال الهادئ والراقي.

في الآتي، "الخليج 365" تسلّط الضوء على صيحات جمالية من وحي أمل عرفة في يوم ميلادها، التي ميَّزت أسلوبها عبر سنوات؛ لتستلهمي منها إطلالة أنثوية راقية تناسب جميع مناسباتك. فمن المكياج الناعم إلى تسريحات الشعر الأنيقة، اكتشفي أسرار جمال أمل عرفة التي تجعلها مثالًا للأنوثة والفخامة.

أمل عرفة بمكياج سموكي مشرق وتسريحة ريترو

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إذا كنتِ ترغبين في إطلالة أنثوية ساحرة، تجمع بين العصرية والجاذبية، يمكنك التألق بمكياج سموكي وردي بلمسات درامية تعزز جاذبية ملامحك على طريقة أمل عرفة. يتركز مكياجها على بشرة مكياج مخملية، من خلال تطبيق كريم أساس لتغطية العيوب ومنح البشرة لمسة حريرية. اختاري ظلال عيون بتدرجات الوردي، وطبقيه على كامل الجفون العلوية، مع رسم خط من الأيلاينر الأسود على طول منبت الرموش العلوية والسفلية، ومدِّه إلى خارج زاوية العين الخارجية. إلى جانب إضافة القليل من الشيمر عند زوايا العين الداخلية؛ لمنحها الإشراق، وتكثيف الرموش بالماسكرا. ضعي لمسة من الهايلايتر الذهبي عند عظمة الخدين، وجسر الأنف؛ لمنح الإطلالة إشراقة خفيفة. اختاري أحمر شفاه باللون الوردي الداكن المائل للفوشيا، وتحديد الشفاه بمحدد شفاه بلون داكن قليلاً لرسم حدود واضحة ومتناسقة.

أنهي إطلالتك الجمالية، بتسريحة ريترو بتموجات بأسلوب هوليوودي، وهي واحدة من التسريحات الكلاسيكية التي تعكس الأنوثة والفخامة، مع الفرق الجانبي للغرة الطويلة المنسدلة على طول الشعر المموج.

أمل عرفة بمكياج مونوكروم وردي وتسريحة ويفي

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تُثبت النجمة أمل عرفة في إطلالاتها أنها رمزٌ للأناقة والجمال العربي؛ حيث دائماً ما تتألق بإطلالات جمالية تخطف الأنظار. إذا كنتِ تبحثين عن مظهر أنثوي راقٍ يناسب السهرات والمناسبات الفاخرة، اعتمدي مكياج مونوكروم مع تسريحة شعر مموجة على طريقة أمل عرفة. يرتكز هذا المكياج، على بشرة موحدة ومتجانسة، وتظليل العيون بتدرجات الظلال الوردية على طول الجفون العلوية، إلى جانب تحديد العينين بالأيلاينر الأسود على طول خط الجفون العلوية والسفلية، ومدِّه إلى نهاية زاوية العين الخارجية، لرفع العين وإبراز سحرها. أضيفي لمسات من ظل لامع عند الزاوية الداخلية للعين لتعزيز إشراقتها، وكثفي الرموش بالماسكرا. طبقي الكونتور الناعم، لتحديد عظمة الخد والأنف، مما يضفي بعداً جذاباً على الوجه، وأضيفي هايلايتر بلمسة ذهبية عند أعلى الخدود، وجسر الأنف، وعظمة الحاجب لمظهر متوهج وأنيق. اختاري لون شفاه وردي مات، وحدّدي شفاهك بقلم تحديد بلون أغمق بدرجة واحدة من لون أحمر الشفاه؛ لخلق تأثير ثلاثي الأبعاد.

أكملي إطلالتك، بتسريحة ويفي بتموجات عريضة، مع الفرق الجانبي للغرة المنسدلة على الجنب.

أمل عرفة بمكياج برونزي وتسريحة مموجة بتموجات عريضة

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تألقت النجمة أمل عرفة بإطلالة تجمع بين الفخامة والرقي؛ حيث اعتمدت مكياجاً للعيون برونزياً مع لمسات براقة، وتسريحة شعر كلاسيكية أنثوية تعكس جاذبيتها الطبيعية. إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة أنيقة تناسب السهرات، استلهمي مكياجك من أمل عرفة، وطبقي لمسات خفيفة من الكونتور لتحديد عظمتي الخدين، وإبراز ملامح الوجه بأسلوب طبيعي. أضيفي الهايلايتر على النقاط العالية من الوجه مثل عظمة الخد، وجسر الأنف، لمنح الوجه لمسة مضيئة تناسب الإطلالات الفاخرة.

ظللي كامل الجفون العلوية بظلال اللون البيج، وطبقي الظلال البرونزية اللامعة على طول الجفون المتحركة، لإضفاء بُعد جمالي راقٍ. حددي العين بـأيلاينر أسود رفيع يمتد قليلاً للخارج بأسلوب مجنح ناعم، إلى جانب تكثيف وتطويل الرموش بالماسكرا، لمنح العين نظرة ساحرة دون أن تبدو متكلفة. اختاري بلاشر باللون الوردي المطفأ، وأحمر الشفاه بلون مشمشي مات مع تحديد الشفاه بقلم محدد بلون أغمق بدرجة من لون أحمر الشفاه.

زيني شعرك بتسريحة شعر بيتش ويفي بتموجات ناعمة وعريضة، مع الفرق النصفي للغرة الطويلة المنسدلة على طول شعرك المموج.

أمل عرفة بمكياج سموكي ترابي وتسريحة ذيل الحصان المنخفضة

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تألقت النجمة أمل عرفة بإطلالة جمالية آسرة تعكس القوة والأنوثة في آنٍ واحدٍ؛ حيث اختارت مكياجاً درامياً جذاباً وتسريحة شعر أنيقة تتناسب مع سحر الإطلالات المسائية. هذه الإطلالة تعكس ستايل المرأة العصرية التي تجمع بين الجرأة والفخامة، مما يجعلها خياراً مثالياً للسهرات والمناسبات الراقية. إذا كنتِ ترغبين في استلهام هذه الإطلالة وتحقيق إشراقة متجانسة مثل أمل عرفة، ركّزي على أساس مكياج متقن ومشرق، باستخدام كريم أساس مطفيّ بتغطية عالية للحصول على بشرة موحدة خالية من العيوب، وتطبيق الكونتور الكريمي بتدرجات دافئة؛ لنحت ملامح الوجه وتعزيز البُعد الجمالي. أضيفي الهايلايتر بلمعة ذهبية على أعلى الخدين، وجسر الأنف، وزوايا العين الداخلية؛ لمنح بشرتكِ لمسة من الإضاءة الجذابة.

لمكياج العيون السموكي، طبقي ظلال عيون بتدرجات الأسود والبني الدخاني على كامل الجفون العلوية، وحددي العينين بخط أيلاينر أسود مجنح وممتد نحو الخارج؛ لإضفاء تأثير درامي، واستخدمي كحلاً أسود داخل العين؛ لمنحها مظهراً أكثر تحديداً وجاذبية. إلى جانب اعتماد رموش صناعية كثيفة وطويلة؛ لتكثيفها وتعزيز مظهر العيون. زيِّني شفاهك، بأحمر شفاه باللون البنفسجي المشرق، لإضفاء لمسة أنثوية فاخرة تتناغم مع قوة المكياج السموكي للعيون.

أنهي إطلالتك الجذابة، بتسريحة ذيل الحصان المنخفضة بأسلوب مموج، مع الفرق النصفي للغرة، وإسدال خصلات ناعمة على جانبي الوجه.

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أمل عرفة بمكياج عيون فضي وتسريحة ويفي مع الغرة القصيرة

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تألقت النجمة أمل عرفة في إطلالة جمالية، تعكس أنوثتها العفوية وجاذبيتها الراقية؛ حيث اختارت مكياجاً يجمع بين البساطة والأناقة بأسلوب عصري. إذا كنتِ تبحثين عن لوك أنثوي وجذاب دون تكلف، يمكنكِ استلهام هذا الستايل لإبراز جمالك بأسلوب ناعم وأنيق. للحصول على مظهر بشرة ناعم ومشرق مثل أمل عرفة، استخدمي كريم أساس بتركيبة خفيفة ومرطبة لمنح بشرتك توهجاً طبيعياً دون إخفاء ملمسها الحقيقي. وطبقي لمسات خفيفة من الكونسيلر تحت العينين لإخفاء أي علامات إرهاق وتفتيح المنطقة. لمكياج العينين، ظللي الجفون المتحركة بظلال فضية، وحددي عينيكِ بـخط أيلاينر أسود رفيع جداً على خط الرموش العلوية، مع مدِّه قليلاً للخارج للحصول على نظرة مشرقة، وكثفي رموشك بالماسكرا. أبرزي عظمتي وجنتيك بضربات ناعمة من البلاشر المشمشي الخافت، وأضيفي لمسات خفيفة من الهايلايتر بتركيبة طبيعية على النقاط العالية من الوجه، مثل عظام الخد، وجسر الأنف، لمظهر صحي ومشرق. زيّني شفاهك بأحمر شفاه باللون الوردي النيود.

أما تسريحة شعرك، فاعتمديها بأسلوب ويفي طبيعي مع الفرق الوسطي للغرة القصيرة المنسدلة على الجنب، مما يمحنك مظهراً حيوياً وأنيقاً في الوقت نفسه.