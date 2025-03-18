مسلسل المداح 5 الحلقة 19.. المواجهة الأولى بين حمادة هلال وغادة عادل

أول لقاء بين صابر وست الحسن

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مسلسل "المداح 5 – أسطورة العهد"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مارس 2025 11:53 مساءً - شهدت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل "" العديد من الأحداث المثيرة والتطورات السريعة، كان أولاها المواجهة الأولى بين صابر () وست الحسن ()، ابنة إبليس الكبرى. جاءت هذه المواجهة بعد أن قادته رؤياه إلى موقع غامض في وسط الصحراء.كان هذا الحلم قد رآه صابر أثناء زيارته لمقام سيدي أبو الحسن الشاذلي، حيث ظهرت له شجرة وحيدة في وسط الرمال، ولم تكن هذه الشجرة مجرد خيال، بل كانت علامة تقوده إلى هذه اللحظة المصيرية، وهناك يلتقي صابر بوجه لوجه مع ست الحسن، التي تحاول التلاعب بعقله وإضعافه. لكن صابر يتمسك بإيمانه في مواجهة سحرها.يمكنكِ قراءة.. المسلسلات الأكثر مشاهدة في رمضان 2025.. مفاجأة تصويت الجمهورفي تطور آخر، يتوجه حازم وزوج ناصرة () إلى المكان الذي كانت تزوره ناصرة ليلاً. هناك، يكتشفان رسالة غامضة موجهة من الشيخ جاد إلى حفيده المختار، مما يزيد الأمور تعقيداً ويثير العديد من التساؤلات حول ماضي العائلة.أما الشيخ وفيق، فيتمكن من إقناع والدة صابر بالسفر إلى الحج. لكن المفاجأة كانت أنها لا تصل إلى وجهتها، بل تجد نفسها في صحراء قاحلة، حيث تُركت وحيدة بلا أي وسيلة للعودة. هذه الخطوة تكشف عن مخطط خبيث يستهدف صابر وعائلته، كما شهدت الحلقة أيضاً تمكن الملك الأحمر من خداع أحد الأشخاص واستدراجه إلى عالم الجن، حيث دفعه لتسليم روحه بالكامل. هذا يعزز سلطته ويشكل تهديداً جديداً على صابر.يمكنك قراءة أيضاً.. حمادة هلال ينتقل بين الماضي والحاضر في المداح 5.. فما القصة؟وفي تصاعد للأحداث، تقع منال (دنيا عبد العزيز) ضحية لمسّ من ست الحسن، حيث تبدأ الأخيرة في السيطرة عليها باستخدام السحر. هذا يثير الرعب بين أفراد العائلة ويؤذن بمواجهات أكثر شراسة بين صابر وقوى الشر المحيطة به. كما يرى صابر في منامه كابوساً يتعلق بخادم ست الحسن وهو أمام قبر مكتوب عليه اسم عز صابر. يستيقظ صابر وهو مصدوم مما رآه في الحلم." يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد بدير، هبة مجدي، خالد سرحان، يسرا اللوزي، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن محيي الدين، محمد علي رزق، تامر شلتوت، حسني شتا، صبحي خليل، أحمد ماهر، جوري بكر، دارين حداد، محمد عبد الحافظ، طارق النهري وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف أمين جمال، إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».