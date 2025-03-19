القاهرة - سمر حسين - صحة

الكنافة والقطايف من أشهر الحلويات التي تزين موائد الإفطار في رمضان، حيث يرتبط تناولهما بأجواء الشهر الكريم، ولكن رغم الطعم اللذيذ، يحذر الأطباء وخبراء التغذية من المخاطر الصحية التي قد تنتج عن الإفراط في تناولهما، خاصة بسبب احتوائهما على كميات كبيرة من السكر والدهون، فكيف يمكن الاستمتاع بهذه الحلويات دون الإضرار بالصحة؟ وما البدائل الصحية التي يمكن اللجوء إليها؟

الحلويات الرمضانية.. كيف يؤثر تناول الكنافة والقطايف على الجسم؟

تعد الكنافة والقطايف من الحلويات عالية السعرات الحرارية، حيث تحتوي على كميات كبيرة من السكر والدهون، وأكدت الدكتورة شيماء خفاجي، استشاري التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، أن كل 100 جرام من الكنافة يحتوي على حوالي 400 سعر حراري، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن إذا تم تناولها بكثرة، وأوضحت أن تقليل كمية الشربات والمكسرات، واستبدال السمنة البلدية بالزيوت النباتية، يساعد في تقليل مخاطرها.

اضطرابات في الجهاز الهضمي

وأكدت أبحاث نُشرت في المجلة الأمريكية لطب الجهاز الهضمي، أن تناول الحلويات الغنية بالدهون بعد الصيام قد يسبب اضطرابات معوية مثل عسر الهضم، الانتفاخ، وارتجاع المريء، كما أوضح المعهد القومي للتغذية، أن الحلويات الدسمة بما فيها الكنافة والقطايف، تؤدي إلى زيادة إنتاج الأحماض في المعدة، ما قد يسبب حرقة المعدة واضطرابات في الهضم.

تأثير الكنافة والقطايف على صحة القلب

وصرحت جمعية القلب الأمريكية بأن الدهون المشبعة الموجودة في السمن والزبدة المستخدمة في تحضير الكنافة والقطايف قد ترفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وأوضحت وزارة الصحة المصرية، أن تناول هذه الحلويات بكثرة قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين.

الشعور بالخمول بعد الإفطار

وبدلاً من تزويد الجسم بالطاقة، تسبب الحلويات الغنية بالسكر انخفاضًا مفاجئًا في مستوى السكر بعد ارتفاعه، ما يؤدي إلى الشعور بالخمول والتعب بعد تناولها، وفقًا لما أوضحته الدكتورة جيهان رابح، استشاري التغذية العلاجية.

ما البدائل الصحية؟

يوصي المعهد القومي للتغذية بالحد من تناول الكنافة والقطايف، واستبدالها بخيارات صحية مثل الفواكه الطازجة، أو الحلويات المصنوعة بمكونات صحية مثل العسل بدلا من السكر، واستخدام الزيوت النباتية بدلاً من السمن، كما نصح بتناولها بكميات معتدلة وبعد الإفطار بساعتين على الأقل لتجنب التأثيرات السلبية على الهضم والصحة العامة.