الامارات | رسالة من هوليوود إلى البيت الأبيض.. لأجل حماية السينما

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت أكثر من 400 شخصية هوليوودية البيت الأبيض إلى حماية حقوق المؤلف المتعلقة بالأعمال السينمائية والموسيقية، لمنع استغلالها بوساطة الذكاء الاصطناعي.

وفي رسالة سُلِّمَت إلى البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، حملت هذه الشخصيات، ومن أبرزها النجوم بن ستيلر وكيت بلانشيت وسينثيا إيريفو، على شركات التكنولوجيا العملاقة، وفي مقدمتها «غوغل» و«أوبن إيه آي».

وفيما تسعى هذه الشركات إلى تدريب نماذجها للذكاء الاصطناعي على أوسع نطاق ممكن من الأعمال، حذّر الموقعون على الرسالة من أن «إضعاف الحمايات التي توفرها حقوق المؤلف»، والسماح لهذه الشركات العملاقة بـ«استغلال الشركات الإبداعية الأميركية»، يشكّلان خطراً على الاقتصاد الهوليوودي.

ويُعدُّ الذكاء الاصطناعي موضوعاً ساخناً في هوليوود، إذ يخشى الكثيرون من أن استخدامه سيؤدي إلى القضاء على الوظائف، والإضرار بجودة الإنتاج.

وشهدت هوليوود إضرابين كبيرين في هذا الصدد، استمرا أشهراً عدة عام 2023، أحدهما لكتّاب السيناريو والآخر للممثلين.

وفي نهاية المطاف، اتفقت الاستوديوهات والمنتجون، الذين يحرص العديد منهم على خفض التكاليف، ويتطلعون إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحقيق هذا الهدف، مع طرفَي الإضراب، على وضع قواعد صارمة للحماية من الذكاء الاصطناعي.