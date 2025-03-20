الامارات | روّاد صناعة الأنمي يعودون إلى الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد هيئة الشارقة للكتاب لتنظيم النسخة الثالثة من مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، الحدث الأول من نوعه في المنطقة، الذي يحتفي بفن وإبداع صناعة الرسوم المتحركة على مدى أربعة أيام، من الأول إلى الرابع من مايو المقبل، في إكسبو الشارقة، إذ يجمع المؤتمر نخبة من خبراء الرسوم المتحركة، والمحترفين، وصنّاع المحتوى من مختلف أنحاء العالم.

ويشارك في فعاليات الدورة الثالثة من مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة 72 متحدثاً دولياً، يقدمون برنامجاً متكاملاً يضم 26 ورشة عمل متخصصة، و21 جلسة نقاش تفاعلية، وعروضاً سينمائية ومعارض متخصصة.

كما يشهد المهرجان مشاركة مخرجين ورسامين من شركات عالمية كبرى، إضافة إلى نخبة من الفنانين الحاصلين على جوائز عالمية مرموقة، ما يجعله فرصة لتعزيز التواصل والتعاون بين المبدعين في مجال الرسوم المتحركة، ودعم تطور صناعة النشر الرقمي والإبداع البصري، باعتبار الرسوم المتحركة لغة عالمية تعكس التنوع الثقافي وتجمع بين الفن والتكنولوجيا.

ويعكس المؤتمر جهود هيئة الشارقة للكتاب في دعم الصناعات الإبداعية، كما يؤكد مكانة الشارقة مركزاً عالمياً للفنون البصرية، ووجهة جاذبة للمواهب والمهتمين بصناعة الرسوم المتحركة من أنحاء العالم.

من ناحيتها، أكدت المدير التنفيذي لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، خولة المجيني، أن الدورة الثالثة من المؤتمر تمثل منصة عالمية تجمع رواد صناعة الرسوم المتحركة من مختلف أنحاء العالم، ليكون بيئة للتواصل الإبداعي، وتبادل الخبرات، واستكشاف أحدث الابتكارات في هذا المجال الذي يشهد تطورات متسارعة.

وأوضحت أن تزامن المؤتمر مع فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل يشكّل فرصة مثالية للناشرين والمؤلفين للقاء مبدعي الرسوم المتحركة، وبحث سبل تحويل منشوراتهم إلى محتوى بصري إبداعي، بما يعزز انتشار الأعمال الأدبية، ويفتح لها آفاقاً جديدة للوصول إلى جمهور أوسع عبر الوسائط المتعددة.

وأضافت المجيني: «عالم الرسوم المتحركة يوحّد الشعوب بلغة واحدة هي الإبداع، إذ لا تعرف هذه الصناعة حدوداً، بل تتجاوزها لترسّخ أعمالاً خالدة في ذاكرة الأجيال، وتترك بصمة دائمة في الوجدان الإنساني، بغض النظر عن اختلاف الثقافات واللغات».