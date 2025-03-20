الامارات | روبوت يلتقط صوراً عالية الدقة لغروب الشمس القمري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) وشركة الفضاء الأميركية «فايرفلاي ايروسبايس»، أول من أمس، عن أول صور عالية الدقة لغروب الشمس القمري، التقطها روبوت هبط على سطح القمر، في مطلع مارس الماضي، وبدت فيها أرض بيضاء وهالة خضراء وثلاث نقاط مضيئة في السماء هي الشمس والأرض والزهرة، وقد تساعد هذه الصور العلماء في حل لغز التوهج الذي رُصد للمرة الأولى على سطح القمر في الستينات، ورُصِدَت هذه الظاهرة للمرة الأولى في الستينات بوساطة مسابير وكالة «ناسا»، ثم بعد ذلك بوساطة رواد فضاء.

والتُقِطَت الصور، التي أُعلِنَ عنها هذا الأسبوع، بوساطة الروبوت «بلو غوست».