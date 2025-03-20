عادات غذائية خاطئة تسبب ارتجاع المريء في رمضان.. تجنب الحلويات بعد الإفطار

القاهرة - سمر حسين - صحة

دائمًا يُحذر أطباء الجهاز الهضمي من بعض العادات الغذائية الخاطئة التي تؤدي إلى تفاقم أعراض ارتجاع المريء خلال شهر رمضان، مثل تناول الأطعمة الدسمة والمقلية، وشرب المشروبات الغازية بعد الإفطار مباشرة، ويؤكد الخبراء ضرورة تناول الطعام ببطء، وتجنب المشروبات المنبهة، مع تقسيم الوجبات لتقليل الضغط على المعدة.

يزداد خطر الإصابة بارتجاع المريء خلال شهر رمضان، نتيجة اتباع بعض العادات الغذائية غير الصحية في أثناء الإفطار والسحور، ما يؤدي إلى الشعور بالحموضة وعدم الراحة، ويؤكد خبراء التغذية والجهاز الهضمي أن تناول الأطعمة الحارة، والمقلية، والمشروبات الغازية، من العوامل التي تساهم في تفاقم هذه المشكلة، لذا، يوصي الأطباء باتباع نمط غذائي صحي، والابتعاد عن الأطعمة التي تحفز ارتجاع الأحماض، لضمان صيام أكثر راحة دون مشكلات هضمية.

أبرز العادات الخاطئة في رمضان

أكد الدكتور إسلام رشاد، استشاري الجهاز الهضمي والأمراض الباطنة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عدة عادات غذائية خاطئة تؤدي إلى ارتجاع المريء خلال شهر رمضان، من بينها:

- تناول الطعام بسرعة بعد ساعات طويلة من الصيام، ما يؤدي إلى امتلاء المعدة بشكل مفاجئ ويزيد من الضغط على عضلة المريء السفلية.

- الإفراط في تناول الأطعمة الحارة والمليئة بالتوابل، التي تهيج بطانة المعدة وتسبب ارتجاع الأحماض.

- شرب المشروبات الغازية في أثناء تناول الطعام أو بعده مباشرة، ما يؤدي إلى زيادة انتفاخ المعدة ودفع الأحماض نحو المريء.

- الاعتماد على الأطعمة المقلية والدسمة في الإفطار والسحور، التي تحتاج إلى وقت طويل للهضم وتؤدي إلى ارتخاء عضلة المريء.

- كسر الصيام على مشروبات غنية بالكافيين، مثل القهوة والشاي، أو التدخين، ما يزيد من احتمالية ارتجاع الأحماض.

طرق الوقاية من ارتجاع المريء في رمضان

وأوضح «رشاد» أن اتباع نظام غذائي متوازن والالتزام بعادات صحية، يمكن أن يساعد في تقليل أعراض ارتجاع المريء، ومن أهم النصائح التي قدمها:

- البدء بتناول التمر مع كوب ماء فاتر، إذ يساعد ذلك على تهيئة المعدة للطعام.

- تناول وجبات صغيرة ومتعددة بدلًا من وجبة واحدة كبيرة، ما يقلل الضغط على المعدة ويساعد في الهضم السليم.

- الإكثار من تناول الألياف والبروتينات الصحية بدلاً من الأطعمة المقلية أو الدسمة.

- تجنب تناول الحلويات مباشرة بعد الإفطار، حيث يفضل تأجيلها لساعتين على الأقل حتى لا تزيد من إفراز الأحماض.

- شرب الماء بكميات كافية على مدار فترة الإفطار، والابتعاد عن المشروبات الغازية والمشروبات المنبهة قبل النوم.

متى يجب استشارة الطبيب؟

وأشار إلى أن بعض الحالات قد تتطلب تدخلًا طبيًا، خاصة إذا استمرت أعراض ارتجاع المريء رغم اتباع العادات الصحية، وتشمل هذه الحالات:

- استمرار الشعور بالحموضة لفترات طويلة بعد الأكل.

- الإحساس بألم في الصدر أو صعوبة في البلع.

- السعال المزمن أو التهابات الحلق المتكررة دون سبب واضح.

- الشعور بمرارة في الفم أو الغثيان بعد تناول الطعام.

ويمكن للصائمين تقليل خطر الإصابة بارتجاع المريء خلال رمضان، من خلال اتباع نظام غذائي صحي والابتعاد عن الأطعمة والمشروبات التي تحفز ارتجاع الأحماض، كما يُنصح باستشارة الطبيب عند استمرار الأعراض لتجنب أي مضاعفات صحية.