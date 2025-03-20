الامارات | حرارة قياسية في 2024 سرّعت ذوبان الجليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أمس، إن مستويات الغازات الدفيئة القياسية أسهمت في وصول درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2024، ما أسفر عن تسارع ذوبان الكتل الجليدية والجليد البحري، وارتفاع منسوب مياه البحار، ليقترب العالم أكثر من الحد المذكور في اتفاق باريس.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها السنوي عن المناخ، أن متوسط ​​درجات الحرارة السنوي بلغ 1.55 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية في العام الماضي، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل في 2023 بمقدار 0.1 درجة مئوية.

وأشار التقرير إلى أن عوامل أخرى ربما تكون وراء ارتفاع درجات الحرارة عالمياً العام الماضي، مثل التغيرات في الدورة الشمسية، أو حدوث ثوران بركاني هائل، أو تراجع في الهباء الجوي الذي يسهم في خفض الحرارة.