حنة تسعى للانتقام من عدولة وسرقة الآثار من العتاولة.. أبرز أحداث الحلقة 18 من العتاولة 2

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مارس 2025 11:53 مساءً - عُرضت مساء اليوم الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل "العتاولة 2" والذي تدور أحداثه في إطار من التشويق، ويُشارك ببطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم أحمد السقا، طارق لطفي، فيفي عبده، باسم سمرة، زينة.
فيما شهدت أحداث الحلقة سعي "شوق" للوقيعة بين "خضر" والذي يُجسد شخصيته الفنان طارق لطفي وزوجته "جيجي" حيث قامت بتصويره وهو نائم بمنزلها، وحينما يعلم بما فعلته يواجهها وتطلب منه أن يتزوجها ولكنه يُخبرها برفضه لهذا الأمر لتتوعد "شوق" بالانتقام من "جيجي".
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ومن أبرز أحداث الحلقة الـ 18 من مسلسل "العتاولة 2" اعتراف "البني" لـ العتاولة بأنه قام بإخبار عيسى الوزان بأنهم يسعون لبيع الآثار التي سرقوها منه ليؤكد "نصار" والذي يُجسد شخصيته الفنان أحمد السقا بأنهم سيستمروا في عملية بيع الآثار، وتنتهي أحداث الحلقة بذهاب كل من "خضر، نصار" للمكان الذي دفنت به والدتهم "سترة" والذي يتواجد به الآثار ليكتشفوا بأن قد تم سرقتها.
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"حنة" تُمنع من التصرف في أموال "عزمي" وتسعى لللنتقام من "عدولة"وقد شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل "العتاولة 2" تصاعدًا في الأحداث، ومن أبرز ما جاء بالحلقة بأن أبناء رجل الأعمال "عزمي" قاموا برفع قضية بالمحكمة أدت لمنع "حنة" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة زينة من التصرف في الأموال والممتلكات التي ورثتها منه، وعلى جانب آخر تعطي شيك حررته "عدولة" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة نسرين أمين للمحامي لكي تنتقم من "عدولة".
فيما شهدت أحداث الحلقة سعي "شوق" للوقيعة بين "خضر" والذي يُجسد شخصيته الفنان طارق لطفي وزوجته "جيجي" حيث قامت بتصويره وهو نائم بمنزلها، وحينما يعلم بما فعلته يواجهها وتطلب منه أن يتزوجها ولكنه يُخبرها برفضه لهذا الأمر لتتوعد "شوق" بالانتقام من "جيجي".
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"عيسى الوزان" يُطالب "عدولة" برد أمواله إليهكما شهدت الحلقة استمرار الصراع ما بين "عيسى الوزان" والذي يُجسد شخصيته الفنان باسم سمرة و "عدولة" لكي ترد إليه أمواله ويقوم بتهديدها وهذا ما قد فعلته بالفعل بأن بعثت له بالمال.
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ومن أبرز أحداث الحلقة الـ 18 من مسلسل "العتاولة 2" اعتراف "البني" لـ العتاولة بأنه قام بإخبار عيسى الوزان بأنهم يسعون لبيع الآثار التي سرقوها منه ليؤكد "نصار" والذي يُجسد شخصيته الفنان أحمد السقا بأنهم سيستمروا في عملية بيع الآثار، وتنتهي أحداث الحلقة بذهاب كل من "خضر، نصار" للمكان الذي دفنت به والدتهم "سترة" والذي يتواجد به الآثار ليكتشفوا بأن قد تم سرقتها.
تفاصيل مسلسل "العتاولة 2"يُذكر أن أحداث الموسم الثاني من "العتاولة" تدور في إطار من التشويق والإثارة، والمسلسل يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الإتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبو سريع ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح.
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