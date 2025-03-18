تركي آل الشيخ يراهن على هذا الممثل المصري

ميرنا وليد - بيروت - كشف رئيس لجنة الترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ عن محادثة جمعته بالكاتب صلاح الجهيني، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وكشف آل الشيخ عن نيته إنتاج فيلم جديد للمثل المصري مصطفى البنا "سعفان"،، حيث تظهر المجادثة الجهيني قائلاً :"بس دي لو حصلت هعتزل فعلًا"، ليرد آل الشيخ "لا، سعفان فيلمه اسمه سعفينهو"، ليرد الجهيني "أنت حققت معجزات كتير ويمكن دي فعلاً اللي فاضلة".

وأرفق آل الشيخ الصورة بتعليق :"جزء من حوار بيني وبين الكاتب الكبير صلاح الجهيني، الحرب على سعفان كبيرة لكن انا مراهن على سعفان".



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