شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكر.. كيف تحمى نفسك من أمراض الكلى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ؤثر مرض السكر على نمط الحياة اليومي، كما أنه يؤدي إلى أمراض أخرى مرتبطة بنمط الحياة، حيث يؤثر ارتفاع مستويات السكر في الدم على وظائف الكلى ويتداخل معها، وهذا قد يؤثر سلبًا على صحة الكلى، ويؤثر أيضًا على الأعضاء المجاورة، ويقدم موقع "تايمز أوف انديا" روشتة لمرضى السكر للوقاية من أمراض الكلى. ما العلاقة بين مرض السكري وصحة الكلى؟ ارتفاع نسبة السكر في الدم، والتي تُعرف بمستويات الهيموغلوبين التراكمي (HbA1c)، والتي تتجاوز 7% مع مرور الوقت، يمكن أن تُلحق الضرر بالأوعية الدموية الدقيقة في الكلى، ويؤدي هذا إلى تقليل قدرة الكلى على تصفية الفضلات من الدم والحفاظ على توازن السوائل، وهذا الضرر البطيء، إذا لم يتوقف يمكن أن يؤدي إلى اعتلال الكلى السكري. ويُعد اعتلال الكلى السكري أحد الأسباب الرئيسية لأمراض الكلى المزمنة، ويؤثر مرض السكر المصحوب بارتفاع مستويات السكر في الدم على قدرة الكلى على تصفية الفضلات، وعندما ترتفع مستويات السكر، فإنه يؤثر على عمل الكلى في تصفية الفضلات وطرد السموم من الجسم، ويُنصح بإجراء فحص البول لأنه يساعد كمؤشر مبكر في الكشف عن تلف الكلى. وتشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن اعتلال الكلى السكري من المضاعفات الشائعة، وقد لوحظ أن ما يقرب من 30% من مرضى السكري يُصابون في نهاية المطاف بنوع من أمراض الكلى، وبدون إجراء الفحص الدوري، قد يتفاقم تلف الكلى البسيط مما يتطلب غسيل الكلى أو زرعها. ما بعض علامات التحذير التي يجب الانتباه إليها؟ من المهم التعرف على العلامات المبكرة لأمراض الكلى لدى مرضى السكر للوقاية من فقدان وظائفها، حيث يظهر على الجسم أعراض مثل تورم القدمين أو الكاحلين، والشعور بالتعب المستمر، وتغيرات في التبول ولونه، وارتفاع ضغط الدم، ولأن تلف الكلى يتطور في صمت، فإن الفحص الدوري ومراقبة مستويات الفضلات في الدم أمر ضروري للكشف المبكر والعلاج. كما يُنصح بمراقبة مستويات السكر بانتظام لمساعدة الطبيب في تحديد الفحوصات الطبية اللازمة والعلاج المناسب.. وفيما يلى طرق العناية بصحة الكلى لمرضى السكر: حافظ على مستويات السكر في الدم من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والتي تُحسّن وظائف الجسم بشكل عام. يُرهق ارتفاع ضغط الدم الكلى، لذا حافظ على ضغط دمك ضمن الحدود الموصى بها باتباع نمط حياة صحي. تجنب الأطعمة المُصنعة والمُعلبة، واتبع نظامًا غذائيًا منخفض البروتين لتخفيف عبء عمل الكلى. تُحسّن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والفوسفور امتصاص العناصر الغذائية في الدم ووظائف الكلى. اشرب الكثير من الماء وحافظ على رطوبة جسمك، فهو يُساعد على طرد السموم من الجسم. تجنّب التدخين. احرص على المتابعة المستمرة مع طبيبك للحفاظ على نمط حياة صحي وإجراء الفحوصات الطبية المُنتظمة، مع إدارة مستويات السكر في الدم وضغط الدم، كل هذه الأمور تقلل من خطر مُضاعفات الكلى.

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