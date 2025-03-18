شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بينهم قيادات إيرانية...الكشف عن قتلى وجرحى في غارات أمريكية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت القوات الأمريكية، فجر اليوم، سلسلة غارات جوية مكثفة على مواقع تابعة لجماعة الحوثي في محافظة الحديدة، مستهدفة مصنعًا للحديد في منطقة الصليف يُستخدم لأغراض عسكرية، إضافةً إلى ثكنة عسكرية في منطقة العرج الساحلية شمال المحافظة.

وبحسب مصادر إعلامية، نفذت الطائرات الأمريكية نحو 15 ضربة جوية على مصنع الحديد في الصليف، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الحوثيين. كما كشفت المصادر عن وجود أربعة قتلى من جنسيات إيرانية وأفغانية بين المستهدفين في الغارات.

وتأتي هذه الضربات في إطار التصعيد العسكري المستمر في المنطقة، وسط توترات متزايدة بين الأطراف المعنية.

