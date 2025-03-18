شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : غارات امريكية عنيفة على العاصمة صنعاء "المواقع المستهدفة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن طيران العدوان الأمريكي، مساء الإثنين، ١7 مارس ٢٠٢٥م، غارات على العاصمة اليمنية صنعاء. وسمع مواطنون في العاصمة صنعاء عن انفجارات عنيفة ضواحي جنوب العاصمة صنعاء.

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