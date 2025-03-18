ميرنا وليد - بيروت - تمكن مقدم برنامج المقالب "بروود كاست" الممثل السعودي حسن عسيري، من إستفزاز الفنانة المصرية مي كساب ودفعها للخروج من الأستديو بعد تعليقاته التي اعتبرتها مهينة.

وفي التفاصيل، أشار عسيري إلى أن مي كساب لا تتمتع بـ "خفة دم" تسمح لها بالمشاركة بأعمال كوميدية، فطلبت منه عدم مشاهدة أعمالها، ليؤكد أنه بالأساس لا يشاهدها، فقال مي: "طيب حلو دا شي عظيم، شي يبسطني".

ليزيد من إستفزازها ووصفها بـ "مدمنة شهرة"، لتجيبه قائلةً: "إنتو ليه مدمنين غتاتة، ليه كل الأسئلة عاملة كدا؟ كلها أسئلة هجومية"، وخرجت من الأستديو غاضبة.

كانت هذه تفاصيل خبر مي كساب تنسحب من برنامج غاضبة بعد كلام الإعلامي عن موهبتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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