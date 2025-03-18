شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:الطيران يستهدف بـ12 غارة هذا المكان والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشفت وسائل إعلام تابعة للحوثيين قبل قليل عن عدد الغارات الجوية آلتي شنها الطيران على مصنع الحبشي للحديد بمحافظة الحديدة

واكدت الجماعة ان الطيران استهدف مصنع الحبشي للحديد بمديرية باجل لأكثر من 12 غارة للعدو الأمريكي

موضحاً ان القصف خلف أضرارا بالغة في المنشأة



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