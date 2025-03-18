شكرا لبحثكم عن خبر مبادرة عُلياء الإنسانية تكسي 500 طفل من مرضى السرطان وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

في لفتة إنسانية مؤثرة، دعمت مبادرة عُلياء الإنسانية مشروع "كسوة العيد" لـ500 طفل من مرضى السرطان وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام في العاصمة عدن.

وقد نفذ مشروع الكسوة فريق مبادرة الإعلامي صالح العبيدي، حيث حرص فريق المبادرة على إدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال من خلال اصطحابهم إلى مراكز التسوق، حيث اختاروا ملابسهم بأنفسهم، ليشعروا بروح العيد كسائر الأطفال، وبعد استكمال التسوق، تم إعادتهم إلى مراكزهم، وصرف لهم مبالغ مالية، وسط أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.

من جانبه، أعرب الإعلامي صالح العبيدي عن شكره وتقديره لمحل تايفون للملابس على تعاونه مع المبادرة، وجميع الداعمين والمتبرعين الذين ساهموا في رسم الابتسامة على وجوه الأطفال، مؤكداً أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز روح التكافل الاجتماعي.

بدورهم، عبر الأطفال وأسرهم عن سعادتهم الغامرة بهذه اللفتة الإنسانية، موجهين شكرهم العميق لجميع من ساهم في إسعادهم، سواء بالدعم المادي أو الجهود التنظيمية.

يُذكر أن مبادرة الإعلامي صالح العبيدي تسعى بشكل مستمر إلى تنفيذ مشاريع إنسانية تهدف إلى تحسين حياة الأطفال الأيتام والمرضى، وإدخال الفرحة إلى قلوبهم، خاصة في المناسبات الدينية والاجتماعية، بدعم ومساهمة فاعلين خير.