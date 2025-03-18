شكرا لبحثكم عن خبر بدعم من " أبو عبود اليافعي".. مبادرة صالح العبيدي تكسي 160 طفلًا وطفلة من أيتام لحج الأكثر فقرًا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قامت مبادرة الإعلامي صالح العبيدي اليوم الثلاثاء ١٨ مارس ٢٠٢٥، بتوزيع كسوة عيد على 160 طفلًا وطفلة من أيتام محافظة لحج، الذين يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة، وقد تم تنفيذ هذه المبادرة بدعم كريم من فاعل الخير "أبو عبود اليافعي"، الذي قدم دعمه السخي، جزاه الله خيرًا.

وشملت المبادرة اصطحاب الأطفال في باصات جماعية مع اسرهم إلى مراكز التسوق في العاصمة عدن، حيث تمكنوا من اختيار ملابسهم بأنفسهم وسط أجواء مليئة بالفرح والبهجة، وقد أسهمت هذه اللفتة الكريمة في رسم البسمة على وجوه الأطفال، الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم لهذا الدعم الكبير الذي جعلهم يشعرون بفرحة العيد.

وأشاد الإعلامي صالح العبيدي بتعاون فاعل الخير "أبو عبود اليافعي"، ومحل تايفون للملابس، مؤكدًا أن هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها، حيث قامت المبادرة خلال الأيام الماضية بتوزيع كسوة عيد لـ 500 طفل وطفلة من مرضى السرطان والأورام والأيتام في عدن، بدعم من مبادرة علياء.

وأضاف العبيدي أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الأعمال الإنسانية التي تهدف إلى تخفيف معاناة الأسر الفقيرة والأيتام، وتقديم المساعدة للمحتاجين في مختلف المناطق، وكل هذه الجهود بدعم الخيرين .