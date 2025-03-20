شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم إرهابي يستهدف رئيسا عربيا "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب رئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود، في العاصمة مقديشو، إدانات واسعة من دول الخليج والدول العربية، بالإضافة إلى البرلمان العربي، وسط تأكيدات على التضامن مع الصومال في مواجهة الإرهاب.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية العديد من بيانات الإدانة العربية للحادث، ومن بينها بيان الخارجية السعودية، التي أدانت الهجوم بشدة، مؤكدة تضامن المملكة مع الصومال ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب.

كما أعربت مصر عن استنكارها الشديد لهذا العمل ووصفته بالإجرامي والإرهابي، مؤكدة رفضها جميع أشكال العنف والإرهاب، كما تقدمت بخالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة والشعب الصومالي.

وأعربت الخارجية الجزائرية، في بيان، عن ارتياحها لسلامة الرئيس حسن شيخ محمود، ونجاته من “هذه المحاولة الآثمة”، كما تقدمت بخالص التعازي لأسر الضحايا، كما أعربت عن موقفها الثابت والرافض للعنف والإرهاب، وقدمت تعازيها لأسر الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي.

في السياق ذاته، أدانت الإمارات الهجوم “بشدة”، وأكد وزير الدولة شخبوط بن نهيان آل نهيان، دعم بلاده الكامل للصومال في مواجهة التهديدات الأمنية.