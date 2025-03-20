شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قادمة من حضرموت ...الاعلان قبل قليل عن بشرى سارة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فادت مصادر بنجاح مساعي خفض التوتر في حضرموت حيث تم السماح بمرور قاطرات وقود كهرباء حضرموت.

وحسب المصادر تم مرور ناقلات المازوت المخصصة لكهرباء حضرموت بعد تقطعها من حلف القبائل

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