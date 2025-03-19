شكرا لبحثكم عن خبر نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين تبحث مشروعًا للرعاية الصحية لمنتسبيها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن/ خاص:

قدمت المدربة الوطنية زين علي قاسم مثنى، اليوم، لنقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين مشروعًا لتشكيل إطار إداري يتبع النقابة، يختص بالإعلام الصحي والسلامة المهنية والرعاية الطبية لمنتسبيها.

وتسلّم نصر باغريب، نائب الأمين العام للنقابة، المشروعَ، بحضور علي السيقلي، نائب مدير الدائرة التنظيمية، والذي سيتم رفعه إلى النقيب عيدروس باحشوان، ليقوم بدوره بعرضه على المكتب التنفيذي لمناقشته واتخاذ قرارا بشأنه.

وتناول المشروع مسودة لائحة تنظيمية لتشكيل الرابطة للإعلام الصحي والسلامة المهنية، وآلية عمل الرابطة، ومسودة الأنشطة والفعاليات التي سيتم تنفيذها.

وتهدف مسودة المشروع إلى تكوين إطار مؤسسي يتبع نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، لتقديم خدمات التوعية الصحية الشاملة، والسعي لإيجاد علاقات وشراكات مع المستشفيات والصيدليات والمختبرات لتقديم خدمات طبية لمنتسبي النقابة.