الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الإثنين 17 مارس 2025 أمام الجنيه المصرى

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سعر الدولار اليوم الإثنين 17 مارس 2025 أمام الجنيه المصرى

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 آخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 17 مارس 2025 أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، حيث يشهد سعر الدولار تطورات ملحوظة خلال التعاملات المسجلة بالبنوك الرئيسية وخاصة بنكى الأهلى ومصر.

وبلغ سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 50.58 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع، وسجل بالبنك الأهلى المصرى 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.
50.55 جنيه للشراء.
50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.55 جنيه للشراء.
50.65 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.55 جنيه للشراء.
50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.55 جنيه للشراء.
50.65 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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