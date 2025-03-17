الاقتصاد

بالأرقام.. صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

0 نشر
د ب أ - طوكيو 0 تبليغ

بالأرقام.. صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.
وزاد المؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 14ر422 نقطة، أو 14ر1%، ليصل إلى 24ر37475 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 77ر31 نقطة، أو 17ر1% ، ليصل إلى 62ر2747 نقطة.
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا