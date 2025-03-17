شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وزاد المؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 14ر422 نقطة، أو 14ر1%، ليصل إلى 24ر37475 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 77ر31 نقطة، أو 17ر1% ، ليصل إلى 62ر2747 نقطة.