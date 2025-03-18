شكرا لقرائتكم خبر عن الأفواج الأمنية تشارك في معرض وزارة الداخلية لخدمة المعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - تشارك وكالة شؤون الأفواج الأمنية في معرض وزارة الداخلية للتعريف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، خلال الفترة من «15 - 19 رمضان 1446 ه»، وذلك في مجمع مكة مول بمنطقة مكة المكرمة.وتستعرض وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية في المعرض، جهودها في تعزيز الأمن وخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم العمرة، وتقديم الإرشادات والتوجيهات الأمنية التي تسهم في المحافظة على أمن وسلامة المعتمرين، لتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.