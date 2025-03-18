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الأفواج الأمنية تشارك في معرض وزارة الداخلية لخدمة المعتمرين

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اليوم - مكة المكرمة 0 تبليغ

الأفواج الأمنية تشارك في معرض وزارة الداخلية لخدمة المعتمرين

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الدمام - شريف احمد - تشارك وكالة شؤون الأفواج الأمنية في معرض وزارة الداخلية للتعريف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، خلال الفترة من «15 - 19 رمضان 1446 ه»، وذلك في مجمع مكة مول بمنطقة مكة المكرمة.
وتستعرض وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية في المعرض، جهودها في تعزيز الأمن وخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم العمرة، وتقديم الإرشادات والتوجيهات الأمنية التي تسهم في المحافظة على أمن وسلامة المعتمرين، لتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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