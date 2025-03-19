شكرا لمتابعة خبر عن مناطق تشهد منخفض جوي اعتبارا من الخميس.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشهد عدة مناطق في المملكة منخفض جوي يومي الخميس والجمعة حيث سيكون نطاقات التأثير على حسب صعود تيارات المنخفض وحركة المد الرطب القادمة من الجنوب الغربي من الجزيرة العربية.

وأوضح الحساب المختص بشؤون الطقس “برق سدير” أن الأوضاع جيدة يوم الخميس على مناطق مكة والباحة وعسير تمتد للمناطق الداخلية نواحي القصيم والرياض وصول للمنطقة الشرقية والكويت.

وشملت التوقعات أن الفرص ستكون أفضل لمناطق مكة والباحة وعسير تمتد لمنطقة الرياض يوم الجمعة حتى السبت -خصوصا- للمحافظات الغربية والعاصمة والمحافظات الجنوبية للرياض حتى المنطقة الشرقية.