الأمير ويليام يسخر من صلعته بطريقة طريفة

ميرنا وليد - بيروت - مازح الأمير ويليام الحضور خلال زيارته لنادي "سبورتنغ كالسا" في ويلنهال إنكلترا حول صلعته.

وأثناء تحيته للجمهور، أبدى الأمير إعجابه بشعر إحدى الحاضرات الأحمر قائلاً: "انظري إلى شعرك، إنه رائع"، وأضاف مازحا: "أتمنى لو كان لدي شعر كهذا... أعلم، ليست لدي فرصة!".

وتداول ناشطون على الإنترنت، مقطع فيديو ظهر فيه الأمير ويليام مرتديًا معطفًا باللون الأزق، مع بنطلون أسود، و اعتمد تسريحة الشعر الممشطة المعتادة، إذ أطال شعره قليلًا في السنوات الأخيرة.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يسخر فيها ويليام من تساقط شعره، فقد سبق أن قال مازحًا خلال لقاء له عام 2023: "بدأت جائزة "Earthshot" منذ عامين، لكنها كانت قيد الإعداد منذ أربع سنوات... كان لدي شعر عندما بدأت!"، ما أثار ضحك المضيفين.

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