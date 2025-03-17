شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة أمام إنبى فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، على ملعب مختار التتش، استعدادا للمرحلة القادمة، حيث يستعد لخوض مباريات كأس عاصمة مصر ثم مباراتي الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، فى رحلة الدفاع عن اللقب الأفريقي المتوج به فى آخر نسختين.



وحصل فريق الأهلي على راحة سلبية لعدة أيام عقب رفض خوض مباراة القمة التي كان مقررا لها الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري، من أجل التحضير للمرحلة القادمة.



ويتدرب الأهلي بدءا من اليوم تحت قيادة سامي قمصان، في ظل حصول السويسري مارسيل كولر على إجازة مغادرته إلى بلاده للاستمتاع بفترة الراحة مع أسرته، على أن يعود إلى القاهرة لقيادة تدريبات الأهلي يوم 20 مارس الجاري.



وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى.. 10 ملايين للبطل، و4 ملايين للوصيف، و2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام انبى في كأس عاصمة مصر



يواجه الأهلى نظيره إنبى فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد السلام في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.



ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة، حتى يستطيع المنافسة على تحقيق اللقب الذى يتطلع لحصده للمرة الأولى في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وإنبى في كأس عاصمة مصر



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وإنبى مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.