شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة وأبو ريدة ويحيى لطفى يساندون المنتخب قبل مباراتى إثيوبيا وسيراليون والان مع تفاصيل الخبر

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وهانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم ومحمد يحيى لطفى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي، على حضور مران المنتخب الوطني مساء اليوم باستاد القاهرة، استعدادا لمباراتى إثيوبيا وسيراليون يومى 21 و25 مارس الجاري ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وانضم سداسي الأهلي اليوم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة ومحمد هاني ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا، بعد تمسك النادي بالانضمام في موعد الأجندة الدولية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا يوم 21 مارس الجاري بالمغرب على أن يستضيف منتخب مصر يوم 25 منتخب سيراليون باستاد القاهرة الدولي.