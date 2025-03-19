بتروجت يتقدم على سموحه بهدفين نظيفين بالشوط الأول من كأس عاصمة مصر

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القاهرة - سامية سيد - يتقدم بتروجت على سموحه بهدفين نظيفين بالشوط الأول في المباراة المقامة بينهما بدور المجموعات من كأس عاصمة مصر ، أحرز خالد أبو زيادة الهدف الأول لبتروجت في الدقيقة 30 ، وأضاف إسماعيل بامبا الهدف الثانى في الدقيقة 47 من عمر اللقاء .

يقود اللقاء الحكم خالد الغندور، ويعاونه محمد عزازي وأحمد زغلول، بينما يتولى عمرو عايد مهمة الحكم الرابع، أما تقنية الفيديو، فيشرف عليها علاء صبري، بمساعدة محمد عبد الحافظ.

بدأ بتروجت المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: محمود شديد – هادي رياض – أحمد بحبح – توفيق محمد

خط الوسط: محمد علي عكاشة – أدهم حامد – رشاد المتولي

الهجوم: شيكودي جبريل – إسماعيل بامبا – خالد أبو زيادة

وجاء تشكيل سموحة كالتالي

حراسة المرمى: محمد أشرف.

خط الدفاع: شريف رضا، محمد مصطفى ميدو، محمد رجب الصافى، عبد الرحمن عامر.

خط الوسط: محمد متولى كناريا، ادهم احمد، اشرف مجدى، اسلام عطيه.

خط الهجوم:صامويل امادو، محمد سالم.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من:

حسين تيمور، هشام حافظ، بركات حجاج، أبو بكر ليادى، على عمرو، مصطفى البدري، محمد سعيد زيكا، الحبيب أحمد حسن، محمد كونيه