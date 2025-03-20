شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يمدد معسكره في القاهرة استعداداً لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لنادي غزل المحلة، بقيادة القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو تمديد معسكر الفريق في القاهرة استعدادًا لمواجهة سيراميكا، المقرر إقامتها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، والتي ستقام على ستاد هيئة قناة السويس الجديد بمدينة الإسماعيلية.

وأشاد بابافاسيليو بالأداء الذي قدمه اللاعبون الشباب خلال مباراة الفريق أمام البنك الأهلي، مؤكدًا أن غزل المحلة سيكسب عناصر مميزة من هذه البطولة.

وكان غزل المحلة قد تعادل أمس مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق، أحرز هدف المحلة عاطف الحكيم ، مهاجم فريق 2005 الذي تم تصعيده للفريق الأول.

بهذه النتيجة، احتل غزل المحلة المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن البنك الأهلي المتصدر.